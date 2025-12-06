サッカーJ1への昇格を決めた「V・ファーレン長崎」は6日、長崎市で開かれた昇格記念セレモニーで、高木 琢也監督と名倉 巧選手との契約を更新したことを発表しました。 高木監督は今シーズン途中の6月に監督に就任し、クラブを8年ぶりのJ1昇格に導きました。 今シーズン途中に悪性腫瘍が見つかり、療養中の名倉選手はクラブを通じて「必ず自分がピッチに戻って、支えてくれた皆さんに恩返しをしに