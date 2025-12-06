2025年は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、介護サービスのニーズがさらに高まることが予想されます。今回の事例では、「老人ホーム」の費用がかなりの高額になると言われたようです。「特別養護老人ホーム」でしたら、まだ現実的な金額なのでしょうか。 また、昨今では有料老人ホームも費用面で二極化が進んでいるといわれています。 本記事では、これらの施設の実際の費用につい