◇スピードスケート ワールドカップ ヘレンベーン大会(日本時間5日〜7日、オランダ)W杯第3戦の大会初日に女子1000mが行われ、郄木美帆選手が2位に入りました。この日1分14秒290のタイムをマークした郄木選手。W杯第1戦でも同種目1位となったユッタ・リールダム選手(オランダ)までは0.119秒差で、2位での表彰台となりました。郄木選手は大会2日目(日本時間6日深夜)に行われる女子1500mにも出場予定です。▽女子10