中日ドラゴンズのマスコットキャラクター「ドアラ」が名古屋で一日警察署長を務め、年末の交通安全と防犯を呼びかけました。 【写真を見る】ドアラが“一日警察署長”に「交通ルールを守れないものは何も守れない」“ドアラ署長”が自ら年末の交通安全や防犯を呼びかけ 年末に向けて交通安全や防犯の意識を高めようと、6日に名古屋市昭和区で行われた決起大会に登場したのは、中日ドラゴンズのマスコットキャラ