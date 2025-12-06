½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï12·î5Æü¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»ÔÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¤Î¿åÍø¡¦¤«¤ó¤¬¤¤»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÅÔ¹¾±á¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÍ§¹¥¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¹¾±á¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Àè¿Í¤¬¸½ÃÏ¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ»ö¤ò°Ù¤¹¡ØÅ·¿Í¹ç°ì¡Ù¤Î»×ÁÛ¤È¡¢Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¼£¿å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÎÂç¤µ¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¹ñÀ¯±¿±Ä¤ÎÃÎ·Ã¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë