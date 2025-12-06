8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿J2V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï6Æü¡¢¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î³«Ëë¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£2017Ç¯¤Ë½é¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î¹âÌÚ»á¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÄ¹ºê¤Î´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¡£12¾¡6Ê¬¤±1ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢2°Ì¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡ÖÍèµ¨¤â³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄÂ³Åê¥³¥á