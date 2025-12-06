¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀáÌ¾¸Å²°¡½Ê¡²¬¡Ê6Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï17ºÐ¤ÎÁ°ÅÄÍÛµ±¤¬J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£17ºÐ1¤«·î11Æü¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤ÏJ1¡¢J2´Þ¤á¤Æ¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯µ­Ï¿¡£°éÀ®ÁÈ¿¥¤ÎÊ¡²¬U¡½18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄÍÛ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë2¼ïÅÐÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£6·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¡¢JFL²­ÆìSVÀï¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï16ºÐ7¥«·î17Æü¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµ­Ï¿¤ò