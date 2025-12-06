ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î6Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÆÑ¾®ËÒ»ÔÂóÍ¦ÅìÄ®¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦¹ÁÏÑºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï12·î6Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢ÆÑ¾®ËÒ»ÔÁÐÍÕÄ®2ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï»ÔÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢°ì»þÄä»ß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢º¸¤«¤éÍè¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾×·â¤ÇÏ©³°°ïÃ¦¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ