½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙ²ËÃæ¤Î¡Èµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ï¥í¥ë¤È¥â¡¼¥É¡×¤ä¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¡¢ÅßµÙ¤ß¤ò¤È¤ê¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤ÇµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡ª³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¡¢12·î£·Æü(Æü)¸áÁ°11»þ¡Á¥Ï¥ï¥¤¤«¤éYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤