結婚したキム・キャトラルさんとラッセル・トマスさん＝12月1日、ロンドン/LounisPhotography/ABACA/Shutterstock（CNN）米人気ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ（SATC）」のサマンサ役で知られるキム・キャトラルさん（69）が、長年のパートナーのラッセル・トマスさんと英首都ロンドンでこぢんまりとした結婚式を挙げたことが分かった。米芸能誌ピープルによると、キャトラルさんと英国人音響エンジニアのトマスさんは4日、