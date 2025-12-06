飲酒の機会が増える年末に向け飲酒運転の一斉検問が行われました。警察官：お酒の検問やっておりまして、ご協力いいですか。東京都内では5日夜から117か所で飲酒運転の一斉検問が行われました。酒気帯び運転が34件検挙され、このうち、ほとんどが自転車による飲酒運転でした。都内では、2025年（10月末まで）飲酒にともなう事故件数が400件近く確認されていて、半数以上が自転車の飲酒運転によるものでした。警視庁は「自転車や電