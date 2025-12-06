ソフトバンクの海野隆司捕手（２８）が６日に福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、２９００万円アップの年俸５５００万円でサインした。甲斐がＦＡ移籍し正捕手不在となった中で、見事にその座を射止めた海野。１０５試合（先発は８２試合）でマスクを被り、打率は２割２分ながら安定感ある守備でチーム防御率２・３９の強力投手陣をリードした。チームはリーグ連覇と日本一を達成。長年、扇の要を務めた甲斐の抜けた穴を感