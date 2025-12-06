１２月６日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のトワイライトサイト（牡、美浦・嘉藤貴行厩舎、父シニスターミニスター）が、デビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は１分１３秒１（良）。内の５番枠から行き脚がついて、そのまま流れに乗って好位２番手へ。直線でゴーサインが出されるとしぶとく脚を伸ばして、２着まで鋭く追い込んできたナックスプレンダーに２馬身差をつけてゴール板を