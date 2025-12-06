来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンのジョン・F・ケネディ・センターで行われ、FIFAランク18位で8大会連続出場の日本はF組に入り、同7位のオランダ、同40位のチュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによる欧州プレーオフの勝者と同組になった。1次リーグでの対戦が決まったオランダのクーマン監督は、日本について「今、オランダ1部でも多くの