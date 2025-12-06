俳優の水上恒司（26）が5日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。大阪に行けば必ず連絡をする芸人を明かした。水上は「ブギウキをきっかけにそこからずっと可愛がってもらってるんですよ」とNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」で共演したお笑い芸人のメッセンジャー・黒田有と親交が深いと告白。黒田の元を訪れ、水上の素顔を聞いたMCの笑福亭鶴瓶が「大阪行ったら、なんかおごってもらおうと財布みたいに思って