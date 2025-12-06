6日の中山6R2歳新馬戦（ダート1200メートル）は、2番人気のトワイライトサイト（牡＝嘉藤、父シニスターミニスター）が2番手から抜け出してデビュー勝ちを飾った。これで騎乗機会4連勝となった横山和は「調教に乗って、ひと癖ふた癖あると分かっていたのでカバーできた。ちょっと周りの影響を受けやすいが、番手から勝てて良かった。まだまだやることがある」とコメント。嘉藤師も「道中で幼いところ見せて左にもたれていたの