料理研究家の桜井奈々が4日に自身のアメブロを更新し、東京ディズニーランドで購入した土産を公開した。【映像】peco（30）、7歳息子とディズニーでの2ショットに反響この日、桜井は「ディズニーランドお土産」というタイトルでブログを更新。ミッキーマウスとミニーマウスがデザインされたマグカップの写真を公開し「買う予定なかったのに、、クリスマスグッズが記念に欲しくなりマグに」と予定外の購入であったことを明かし