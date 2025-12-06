¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ÎÈï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¹â¹»¤ÇÂÐºö¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¶¼°Ò¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ö½é²ó¤ª»î¤·²Á³Ê¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é67¡ó¥ª¥Õ¡ª¡×¡ÖÈ¾³Û¥»¡¼¥ë½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê2»þ´Ö10Ê¬¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¥¤¥È¤Î¹ªÌ¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ä¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Èï³²³Û¤¬Ç¯´Ö1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨