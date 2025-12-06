【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、12月10日に配信リリース、2026年1月14日にCDリリースするニューアルバム『Laugh』の収録内容が発表。合わせて、早期予約特典および購入者特典の絵柄も公開された。 ■タイアップ楽曲などに加え、新曲3曲もラインナップ 前作アルバム『Sketch』からの約3年ぶりのフルアルバムとなる本作には、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション