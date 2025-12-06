九州の大学駅伝ナンバーワンを決める島原学生駅伝は6日に島原市で行われ、男子は鹿児島の第一工科大学が3大会ぶり21回目の優勝を果たしました。 男子のレースは、強豪の鹿児島の第一工科大が、6区までトップを走っていた鹿児島大学を猛追し、7区で逆転に成功。 3大会ぶり21回目の優勝を果たしました。 第6中継所まではトップ通過の鹿児島大学は、惜しくも2位。 地元長崎から出場し