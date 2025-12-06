モデルでタレントの森泉（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。母・パメラさんと共に、自宅にクリスマスデコレーションを施す様子を披露した。【動画】「本当センスが抜群」森泉が披露した自宅のクリスマスデコレーション今回は、240センチあるというクリスマスツリーやテーブルをデコレーション。「アメリカで“ラルフローレンクリスマス”が流行っている」と話し、森も今回のテーマに設定。温かみのある赤、緑、ゴールド