バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日一茂良純ちさ子の会」（金曜後6・50）に出演。高級バッグの思い出を明かした。高級ブランド・エルメス好きで知られる高嶋。名作バッグのバーキンについて「1994年に初めてバーキンを買ったんですよ。本当に申し訳ないことしたけど、お父さんのカードで」とぶっちゃけた。「たまたまモナコにオーケストラの仕事で行った時に売ってたから。母に電話