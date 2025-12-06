猛スピード車が柵を破り川へ転落トルコ北部で目撃されたのは、川に転落した車だ。クレーンで引き上げられた車のフロント部分は中の部品が見えるほどぐしゃぐしゃの状態になっている。なぜ川へ転落してしまったのか。付近の防犯カメラが落下の瞬間を捉えていた。当初、白い車が画面中央から猛スピードで現れた。白い車はカーブで大きく膨らむと柵を突き破り、約10ｍの高さから川へ落下した。直後、前を走っていたトラックの運転手と