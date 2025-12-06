お笑いタレント「銀シャリ」の鰻（うなぎ）和弘が、米ロサンゼルスに拠点を置くＧＬＡＹのリーダー・ＴＡＫＵＲＯとの交流を明かした。鰻は６日までに自身のインスタグラムを更新。「【純米大銀醸ＬＡ公演（９）終】５人目はＧＬＡＹ。ＴＡＫＵＲＯさんの家に。まさかのライブに観（み）に来て下さっていた。びっくりした。終わりで初めましての挨拶」と、ＴＡＫＵＲＯとの出会いを明かすと、相方の橋本直を含めた３ショットを