◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月６日、中京競馬場ジャパンダートクラシックを圧勝。Ｊｐｎ１制覇したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は１０時３３分に到着。入れ込むこともなく、落ち着いた様子で馬房に入った。「渋滞などもなく、輸送できました。馬体の張りもいいですし、問題なく順調に来られている」と飯塚助手は好仕上がりを伝えた