新年に備え、岐阜県高山市の小学校では、親子が正月のしめ飾り作りを体験しました。 【写真を見る】小学校で50人の親子が正月の“しめ飾り作り”を体験親同士で子育てについて気軽に話し合える交流の場に岐阜・高山市 これは、親子で参加できる行事を通して、子育ての悩みなどを、親同士が気軽に共有できる交流の場を設けようと、高山市立・北小学校が初めて開いたものです。 6日は朝から50人の親子が参加し、慣れない手つ