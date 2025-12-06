＜6＞失敗した大統領の長いリストを持つ政治史は不幸だ。政治をうまく進めてきた結果として大統領になるのではなく、前任者が失敗して後任の大統領になることが韓国政治の繰り返されるパターンになってはいけない。その悪循環が終わったのかはまだ分からない。同じ大統領に対して一方の市民は歓呼し、他の市民は憎むという現象は、韓国民主主義の未来を危険にする。さらに大統領個人に私人化された政府運営方式に変化があるのでも