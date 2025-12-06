戒厳から1年、我々は何をして、何ができなかったか。＜1＞戒厳は真夜中の泥棒のように市民の生活に迫った。望みもせず、予期もしないことだった。米国の政治学者フィリップ・シュミッターは政治での過度な「不確実性（uncertainty）」が民主主義の制度的安定性を害して政治不信を強めると言ったが、民主化から40年近く経過した時点でもこのようなことが生じるという事実が多くの人々を驚かせた。＜2＞戒厳の試みは韓国民主主義の悲