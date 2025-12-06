セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』Lぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ズートピア２』Lぬいぐるみ 登場時期：2025年12月5日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年12月5日（金）に劇場公開となる、ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、セガ