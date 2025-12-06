◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日名古屋市IGアリーナ）午後8時から始まる男子フリーに向けた公式練習が行われ、SP首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、2位の佐藤駿（エームサービス・明大）が最終調整した。鍵山は曲かけで4回転サルコー、トーループにミスが出たが、その後の練習で修正。佐藤は大技4回転ルッツを複数回降り、曲かけでミスが出た4回転トーループの修正に励んだ。首位と