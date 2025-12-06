元子役で俳優の西山潤（27）が6日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。西山は「ご報告」として直筆メッセージを投稿。「関係者の皆様ならびに応援して下さっている皆様」として「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と結婚を報告した。「これからも役者としてより一層精進し、自分らしく一歩ずつ歩んでまいります。変わらぬご支援ご鞭撻を賜れましたら幸いです」と記した。西