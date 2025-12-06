来季8年ぶりにJ1に復帰する長崎は6日、高木琢也監督（58）と契約更新をしたと発表した。今季途中から指揮を執りチームを2位に導いていた。クラブを通じて「県民の皆さんの期待度を肌で感じることができた。来季も皆さまの応援を背に戦ってまいります」などとコメントした。