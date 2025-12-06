フルタ製菓の「ドレミソングチョコ」（準チョコレート）が8月以降、急伸している。10月31日、取材に応じた南開崇宏営業本部次長は「ここ数カ月で非常に出荷が伸びており、昨年の1.5倍近くで推移している。一昨年と比べても伸びている」と驚きを隠せない。カカオ豆の高騰により板チョコレートをはじめとする無垢チョコレートの価格が高騰する中、節約志向の無垢チョコユーザーの「ドレミソングチョコ」に流れてきている可能性