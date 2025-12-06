使い捨てではないタイプだと使うのにやや抵抗がある、ホテルに置いてあるスリッパ。きちんと殺菌・消毒してくれているとはいえ、正直不安に感じます。携帯用スリッパは安心な反面持ち帰る手間が面倒に感じますが、ダイソーで使い捨てしやすいスリッパを発見しました！作りもしっかりしていて、意外と使い心地が良いですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：不織布スリッパ（2足、グレー）価格：￥110（税込）サイズ（約）