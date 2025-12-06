中国の航空各社は、日本路線の航空券特別取り扱いを延長する。12月5日正午以前に購入・交換発行され、2026年3月28日までに日本を発着する航空券が対象となる。取り扱いを行うのは、中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、深セン航空、山東航空、マカオ航空、春秋航空、四川航空、吉祥航空の各社。