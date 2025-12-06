長時間労働に追われていた新聞記者が、39歳で移住したデンマークで見たのは、午後4時台に渋滞する帰宅ラッシュだった。さらに驚いたのは、延長保育がない保育園。大企業の管理職や官僚、外科医といった“日本では特に多忙な職業”の人たちまで、当たり前のように3時半〜4時台に子どもを迎えに来るのだ。そんな短時間労働でも、デンマークの一人当たりGDPは日本の約2倍。さらに、IMDの世界競争力ランキングでは常に上位に入る。この