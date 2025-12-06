女優で声優の戸田恵子が4日に自身のアメブロを更新。聖年（jubilee）を迎えたイタリア・ローマを訪れていることを報告した。この日、戸田は「わたくし、ローマに着きました！」と切り出し「今年はjubileeということで、意を決して！来ちゃいました！」と現地での写真を公開。過去の聖年について「前回のjubileeの時が43歳、この年は2000年で大聖年でしたね。嗚呼、その時に来れば良かったー！」と振り返り「考えてみるとチャンスは