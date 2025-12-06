あさって(12月8日)に北海道に引っ越す、ホッキョクグマ「マルル」のひと足早い誕生日を祝おうと、熊本市動植物園に多くの人が駆け付けました。 温かい歌声で出迎えられたホッキョクグマのマルル。 マルルの13歳の誕生日はあさってですが、その日に北海道の釧路市動物園に引っ越すことが決まっているため、きょうはひと足早く誕生日会が開かれました。 熊本では最後のイベントで、きょうは約400人から抽選で選ばれた60人が集まり