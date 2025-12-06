ソフトバンクの栗原陵矢内野手（２９）が６日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１０００万円ダウンの年俸１億４０００万円でサインした。今季は開幕前に右脇腹を痛めて出遅れ、７月にも同箇所を負傷。相次ぐ離脱の影響で出場８０試合、打率２割６分７厘、８本塁打、４０打点の成績にとどまった。それでも戦列復帰を果たしたシーズン終盤に勝負強さを発揮。９・１０月度の月間ＭＶＰを獲得する活躍で、リーグ連覇に