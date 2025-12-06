たくさんの恋愛をしてきた女性を前にすると、「過去の彼氏と比較されそう」と尻込みする男性もいるようです。では、女性のどんな振る舞いが男性に「恋愛経験が多い女性」と感じさせるのでしょうか。今回は「『恋愛経験豊富な女性なんだな…』とデート中、男性が落ち込んでしまう瞬間９パターン」を紹介します。【１】帰宅中、テンプレート的なお礼メールが届く「『ごちそうさま』だけだとガッカリ」（３０代男性）と、定型文のよう