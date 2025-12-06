１２月６日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したゴディアーモ（牝２歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）が勝利。単勝２・０倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは２分１秒１（良）。速いスタートから２番手を奪取すると、３コーナー手前で上がってきた馬にあわせて先頭に進出。コーナーではやや膨らむ場面もあったが、直線ではしぶとく脚を伸ばして押し切った。