¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¯Ñ³¤¤¿©´¶¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëMr. CHEESECAKE¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤ÅìµþÅÚ»º¡ÖCREAMY BAKED CHEESECAKE¡×¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·î¤ÇÎß·×4Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡È¤Ò¤È¤¯¤Á¥Áー¥º¥±ー¥­¡É¤Ï¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÃíÌÜ¥¹¥¤ー¥Ä¡£¤µ¤é¤Ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬12·î5Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¼ê