åºÎï¤ÊÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¼«»£¤ê¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é£µÇ¯¡Ä¡£½Ð»º·Ð¤¿34ºÐ½÷Í¥¤Î?ÂçºåËþµÊ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖOsaka!¡×¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤ÎÌë·Ê¤¬¥­¥é¥­¥é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ìë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÈþ·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­ÀäÂÐ¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤¿¤³¾Æ¤­¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤è¤¦¤³¤½Âçºå¤Ø¡ª¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤²¤Æ¤ë