南阿蘇鉄道（熊本県南阿蘇村）の見晴台（みはらしだい）駅で、冬の阿蘇を彩るイルミネーションの点灯がきのう（12月5日）始まりました。 見晴台駅では、観光客や乗客に冬の阿蘇を楽しんでもらおうと、村や沿線の関係者たちが駅舎にLED（発光ダイオード）を取り付けていて、今年で4回目です。 きのうは点灯式が行われ、地元の人たちが駅舎を彩るイルミネーションを楽しんでいました。 地元の小学生「光ってと