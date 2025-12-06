¾­´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ½à¡¹·è¾¡¡¦Âè1»î¹ç¤¬12·î6Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬ÀéÆü¼ê»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¤Ë¹ÔÊý¾°»Ë¶åÃÊ¡Ê52¡Ë¤Ë76¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÂè2»î¹ç¤ÏÃ«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤È¶¿ÅÄ¶åÃÊ¤¬·ãÆÍ¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë¸ø³«ÂÐ¶É¤Ë¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢Âè1»î¹ç¤«¤éÂçÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£ÀéÆü¼ê¶É¤Ï¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÌðÁÒ¤Î»ýµ×Àï¤Ë¡£¿¹Æâ¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö1¶ÉÌÜ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¾­´ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢