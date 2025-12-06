¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬160ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¤Ç¥ª¥ó¥ÊÊÔÂè9°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎPVÂè2ÃÆ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê