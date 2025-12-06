¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤ÎµìÅçÄÅ»á¶ÌÎ¤Å¡Äí±à¤Î¡Ö¾å¸æÄí¡×¤¬6Æü¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¥¬¥¤¥É¡Ë¡Ö¤³¤Î¾å¸æÄí¤Ï¤ª²°Éß¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸æÄí¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡× ¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¡¦µìÅçÄÅ»á¶ÌÎ¤Å¡Äí±à¤Ï1835Ç¯¤ËÅçÄÅ²ÈÂè27ÂåÅö¼ç¤ÎÅçÄÅÀÆ¶½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Äí±à¤Ë¤Ï¾å¸æÄí¤È²¼¸æÄí¤¬¤¢¤ê¡¢6Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾å¸æÄí¤Ï¼¯»ùÅç½÷»Ò¹â¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢Ç¯¤Ë3²ó¤À¤±¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ »Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¥¬