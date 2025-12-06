¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦ºÇ½ªÀáµþÅÔ¡½¿À¸Í¡Ê£¶Æü¡¦¥µ¥ó¥¬£Ó¡Ë´ØÀ¾¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤àµþÅÔ¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð£Ê£±¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö²áµîºÇ¹â½ç°Ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£³°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ï£±£·ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°£³°Ì¤Î£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢¼ç¾­¤ÎÊ¡²¬¿µÊ¿¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¡£ºÇ½ªÀá¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢ËÜµò¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¿·¤·¤¤·Ê¿§¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë£µ°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï¡¢µþÅÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¡£