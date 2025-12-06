¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢ ¡Ö¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬¡¢14Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¿·Êý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ï¡¢´ØÀ¾³ØÀ¸1°Ì¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤ÈÆ±2°Ì¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤òÃå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡Ä¥¢¥á¥Õ¥È»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä»Ã«·É»î¹ç¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÈBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤òÍ½Äê¡£´ØÀ¾³Ø±¡»þÂå¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ß¥ë¥ºÇÕ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í­ÇÏÈ»¿Í¡Ê¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬²òÀâ¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¥­¥ã¥×¥Æ