ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢ÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¿Í¤òÇ§¾Ú¤¹¤ë»ñ³Ê¡ÖËÉºÒ»Î¡×¡£¤½¤ÎËÉºÒ»Î¤Ë¡¢²¬»³¸©Æâ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë10ºÐ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¡¢ÈþºéÄ®¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¸©ÆâºÇÇ¯¾¯ËÉºÒ»Î°ÂÅìÐÞºÈ¤¯¤ó¡Ê10¡ËËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬¤¹¤´¤¤¡ª ¤Ê¤¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤­¤Ã¤«¤±¤ä»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 10ºÐ¤ÎËÉºÒ»ÎÈ÷¤¨¤ÏËüÁ´¡ª ¡Êºô¸¶³Ø±à5Ç¯ËÉºÒ»Î°ÂÅìÐÞºÈ¤¯¤ó¡Ê10¡Ë¡Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤«¡¢´¥¥Ñ¥ó¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï°ì±þ